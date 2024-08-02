نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض فيلم "الرحلة 404" في نادي السينما الإفريقية بالهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، لعرض الفيلم المصري "الرحلة 404" ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية. يُقام هذا النشاط بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة الفنان سيد فؤاد، وذلك في تمام السابعة مساءً يوم السبت، 3 أغسطس.

ملخص أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتجد "غادة" نفسها متورطة في مشكلة طارئة، مما يدفعها للجوء إلى أشخاص من ماضيها الملوث، والذين كانت قد قطعت علاقتها بهم، بهدف جمع مبلغ مالي كبير، ويتساءل الجمهور: هل ستتمكن "غادة" من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج، أم ستتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي؟.

إشادة وجوائز الفيلم

الفيلم من إخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وقد فاز الفيلم بجائزتي أحسن ممثلة للنجمة منى زكي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة التي أُقيمت في فبراير الماضي.