نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء مكي لـ "دوت الخليج الفني": سعيدة بتكريم زملائي وافتخر بنجاح "حق عرب" في عودتي الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة وفاء مكي شعورها بالفخر والسرور إزاء تكريم زملائها في المهرجان القومي للمسرح المصري، في إطار ذلك كان لـ "دوت الخليج الفني" حوار خاص مع الفنانة وفاء مكي التي تواجدت مؤخرًا في الساحة الفنية وحرصت على مشاركتها في المهرجان القومي للمسرح المصري.

رأي وفاء مكي في المهرجان القومي للمسرح المصري

وأعربت وفاء مكي عن إعجابها الخاص بتكريم الفنان أحمد بدير، مشيرة إلى أن هذه التكريمات تعكس تقدير الجهود الفنية المميزة.

كما تمنت مكي كل النجاح للفنان محمد رياض في إدارته للدورة الحالية للمهرجان، التي تُقام تحت اسم الفنانة العظيمة سميحة أيوب، مؤكدة أهمية هذه الفعاليات في دعم الفن والمسرح المصري.

عودة مميزة مع مسلسل "حق عرب"

وأبدت وفاء مكي سعادتها بعودتها للعمل الفني من خلال مسلسل "حق عرب"، الذي شارك فيه النجم أحمد العوضي وقام بإخراجه إسماعيل فاروق، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان، متصدرًا قوائم المشاهدة، ما زاد من فخر وفاء بمشاركتها في هذا العمل الناجح، رغم ظهورها في مشهدين فقط. واعتبرت وفاء هذا الظهور بمثابة بداية جديدة تعزز من تواجدها في الوسط الفني بعد غياب.

التحديات والفرص المسرحية

تحدثت وفاء مكي عن العروض المسرحية التي تلقتها مؤخرًا، حيث عُرضت عليها المشاركة في عدة مسرحيات لكنها اعتذرت لظروف خاصة خارجة عن إرادتها.

وأكدت مكي، رغبتها في أن تبتعد الدراما عن القصص العنيفة، وأن تركز بدلًا من ذلك على القصص الرومانسية التي تبعث رسائل إيجابية وتلامس قلوب الجمهور.

دعوة للهدوء على وسائل التواصل الاجتماعي

وجهت وفاء مكي نداءً إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لخفض حدة التوترات وعدم المبالغة في تناول الأحداث، معربة عن أملها في أن يكون هناك تركيز أكبر على الجوانب الإيجابية والإبداعية في الساحة الفنية، بما يسهم في تحسين المناخ العام ويدعم الفنانين في تقديم أعمال متميزة.