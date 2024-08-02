نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًا في العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال، اليوم الجمعة لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على مسرح "يو أرينا"، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة، التي يحبها جمهوره.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

آخر أعمال رامي جمال

يشار أن آخر أعمال رامي جمال، أغنية برود ببرود، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية برود ببرود

برود ببرود عليّ بإيه أكون جنبك ومش موجود

ما عنديش خلق أو مجهود دي ماتت والكلام خلصان

ياريت ما تجيش يا سيدي إحسبها وكإنك ما تعرفنيش

صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليّ بإيه أكون جنبك ومش موجود

ما عنديش خلق أو مجهود دي ماتت والكلام خلصان

ياريت ما تجيش يا سيدي إحسبها وكإنك ما تعرفنيش

صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت

ده أنا إستعوضت ربنا فيك

آه أنا أجمل حاجة تحصل لك برغم إني ما زيدتش بيك

فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وأضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي بكرة هتيجي تبكي عليه

ما تلجألوش ولو فيك إيه وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه أستنى صدق وعود من الكذاب

بلاها ولسه بينا حساب راجع لي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت

ده أنا إستعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصل لك برغم إني ما زيدتش بيك

فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وأضيع بعديك

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت

ده أنا إستعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصل لك برغم إني ما زيدتش بيك

فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وأضيع بعديك

