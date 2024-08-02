نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. إسلام جمال يودع المنتج فتحي إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وودع الفنان إسلام جمال صديقه الراحل المنتج فتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة، بعد عن رحل عن عالمنا أمس آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة.

وكتب إسلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “انا لسه مش مصدق بس الله يرحمك يا فتحي في الجنه ونعيمها يا حبيبي ربنا يجمعنا بيك على خير. اطيب واجدع صاحب واخ ربنا يرحمك يا حبيبي”.



ومن جانبه، أعلن الفنان إسلام جمال عن موعد عزاء المنتجين الراحلين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال والمنتج الفني تامر فتحي، حيث نشر صورة تجمع الأربعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وكتب قائلاََ: "سيقام عزاء المغفور لهم بإذن الله" حسام شوقي - فتحي إسماعيل - محمود كمال - تامر فتحي " يوم الأحد المقبل الموافق ٤ أغسطس بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب بإذن الله.. نسألكم الدعاء".



كانت صلاة الجنازة على جثامين المنتجين حسام شوقى وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، قد خرجت أمس بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنان أحمد السقا والفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عيد والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد صلاح حسني والفنانة ياسمين عبدالعزيز،

تفاصيل بداية الحادث الأليم بـ محور الضبعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما لقي ثلاثة منتجين مصرعهم، وأصيب رابعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي. الضحايا هم حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة.