نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Spotify يحتفل بإطلاق أول ألبوم قصير للفنان أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل Spotify بصدور أول ألبوم قصير للفنان أمير عيد، من خلال لوحة إعلانية في تايمز سكوير في مدينة نيويورك تعكس رحلته الموسيقية المنفردة. تم إصدار ألبوم "روكسي" على مدار ثلاثة أسابيع، ويتكون من خمسة أغاني موزعة على ثلاثة فصول لتروي حكاية متكاملة عبر فيديوهات تصدر على شكل أفلام قصيرة.

تظهر صورة أمير عيد على لوحة من إعلانات Spotify في تايمز سكوير في مدينة نيويورك. وتعكس حملة Spotify لترويج الألبوم الجديد، والتزام المنصة المستمر بتسليط الضوء على فناني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول العالم.

من "حاجات جوا" و"اسمك إيه" في الفصل الأول، إلى "حب تحت الإنشاء" في الفصل الثاني، وختامًا بـ "ناسي كل حاجة" و"الدنيا هس" في الفصل الثالث، نال الألبوم إعجاب الجماهير مسجلًا بما يقرب 2 مليون استماع على منصة Spotify.

علق مارك أبو جودة - رئيس الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا قائلًا: ألبوم "‘روكسي’ لا يأخذ المستمعين فقط في رحلة فريدة، بل تميزأيضًا بأسلوب مبتكر في سرد القصص من خلال الموسيقى. منذ إصدار الفصل الأول، شهدت موسيقى أمير عيد زيادة في الإضافات إلى قوائم التشغيل بأكثر من 270%. هذا بالإضافة إلى نسب استماع ملحوظة في أسواق مثل الولايات المتحدة وألمانيا مما يثبت قوة الموسيقى في ربط الجماهير عالميًا مع الجالية العربية والجمهور الغربي على حد سواء."

Spotify يؤكد التزامه بتعزيز الأصوات المصرية من خلال الحملات الترويجية المبتكرة التي تساعد الفنانين على بناء علاماتهم التجارية والتواصل مع الجمهور المحلي والعالمي.