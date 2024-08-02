سميرة عبد العزيز: سميحة أيوب ساعدتني وساندتني فى مشوارى الفنى

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب بالمركز الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ١٧.

أبرز الحاضرين

في سياق ذاته حرص عدد من الفنانين على الحضور وأبرزهم الفنانة القديرة مديحة كامل والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة هند عاكف.

و تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز عن بدايتها الفنية قائلة " أنا كانت بدايتي فى إسكندرية وسبب وجودى فى الوسط الفني الفنانة القديرة سميحة أيوب واختارني الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع لتقديم بطولة عرض في المسرح القومي بالقاهرة.. فلما دخلت المسرح القومي كان بنات المسرح مش راضين عن فكرة الاستعانة بفنانة من خارج المسرح لتقديم بطولة".

وأردفت حديثها " اللي لاحظ كدة كانت سميحة أيوب فشافتني وأنا مترددة ومش سعيدة فساندتني وقالتلي تعالي يا سميرة اقعدي جنبي ومن ساعتها وأنا جنبها".



واختتمت قائلة: "سميحة أيوب هي أستاذة عظيمة فنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا وأدبًا مشوفتش منها غير كل عظمة وهي قيمة لمصر وهي حياة عمري".