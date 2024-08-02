نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم مسلسل مصطفى شعبان رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس مصطفى شعبان في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل جديد، من تأليف محمد شواف، تعد هذه هى المرة الأولى التي يظهر فيها مصطفى بشخصية صعيدية.

اسم مسلسل مصطفى شعبان

ويحمل المسلسل اسم "حكيم باشا"، وجاري في الفترة الحالية التحضير له والاتفاق على كافة تفاصيله، والعمل من تأليف محمد الشواف.

زواج مصطفى شعبان

سبق، احتفل مصطفى شعبان بزواجه من هدى الناظر، منذ شهرين، في حفل عائلي محدود الحضور، بسبب الحالة الصحية لوالد العروس، ويقضي الزوجان الإجازة خارج مصر، لكن لم يعلن أي منهما تفاصيل الزواج.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

ومن ناحية اخري، قرر مصطفى شعبان، قضاء أجازة قصيرة خلال شهر يوليو الجاري، على أن يبدأ تصوير فيلمه الجديد في أخر شهر يونيو المقبل بعد قضاء إجازته الصيفية، وتجري الآن الشركة المنتجة لفيلم مصطفى شعبان، اختيار مخرج العمل وباقي الأبطال، على أن يكون تصوير المشاهد بين مصر وأوروبا.

اخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما

وكان اخر أعمال مصطفى شعبان هو مسلسل المعلم، الذي خاض به منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

ابطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم مكون من 30 حلقة، وعُرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT، وشارك فى مسلسل المعلم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهرى، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدى هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

اخر أعمال مصطفى شعبان في السينما

وايضا كان أخر أعمال مصطفى شعبان، في السينما هو فيلم الوتر، الذي تم عرضه عام 2010، وشارك معه في بطولة الفيلم، كلا من: غادة عادل، أروى جودة، سوسن بدر، أحمد السعدني، أشرف زكي، فاطمة ناصر، محمد محمود، ومن تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار وإخراج مجدي الهواري.