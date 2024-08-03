رشوان توفيق: عمري ما كسبت مليم واحد من الحرام

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان رشوان توفيق، أنه طيلة حياته لم يكسب مليمًا واحدًا من الحرام.

تصريحات رشوان توفيق

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، قائلًا: «عمرى وانا بشتغل مخرج ما مديت إيدي لحد، ولم أكسب مليم حرام أبدًا، وكل شقايا فى كبد».

وتابع: « وانا طالب فى بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، الأستاذ نبيل الألفى كان بيعمل لينا كل سنة فى البكالوريوس مسرحية كاملة، وكان يحضرها وزير الثقافة ثروت عكاشة، فقال مين عايز يعمل دور الدنجوان فى المسرحية، فأنا اترشحت عشان أعمل الدور، وقعدت أذاكر فى البيت، وعملت المشهد كما أنزل».

وأكمل: «قام زميل عمل الدور لكنه مكانش حافظ وقعد يغلط، وبعدين نبيل الألفى قال انا شايف إن فلان دا هو اللى ينفع للدور، هو فى تفكيره الدرامي عرفت بعدين أما هو عمل الدور إنه دنجوان من وجهة نظره أكتمل الرجولة، عنده 40 سنة، انا كان سني وقتها حاجة وعشرين، والدور كان صعب، لكنه مقدرش يشيل الدور، فقالى تيجي انت بكرة حافظ الفصل الأول».

وقال: « كنت أمشي فى الشارع أقول المونولوجات، وبالفعل عملت الدور بطريقة متميزة، والألفى قالى شوفت الدكتور القصاص قال ايه وهو واحد من كبار نقاد مصر، قاله "ابننا اللى عمل الدور أحسن من النجم الفرنساوي اللي أنا شوفته».