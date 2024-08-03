رشوان توفيق: "رأيت الرسول في المنام مرتين وقالي أنا صاحب الفضل"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان القدير رشوان توفيق، إن محمود مرسي مخرج بمواصفات عالمية، متابعا: «دوري في مسلسل أين قلبي يشبه شخصيتي، وحياتي هي بيتي وأولادي وزوجتي، عشت مع زوجتي ولم أخنها أبدا».

حلم رشوان توفيق بالرسول

وتحدث رشوان توفيق، خلال حوار ببرنامج «العاشرة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن مواقف مؤثرة حدثت له خلال حياته، قائلا: «كنت أسافر مفلسا فيرزقني الله، ولم أندم على شيء ولو عاد بي الزمن لن أغير أي قرار اتخذته، أقسم بالله لم أكسب مليما حراما أبدا».

وتابع: «ينبغي تقديم أعمال فنية باللغة الفصحى، ومن المهم جدا أن تكون هناك مراجعة للغة العربية في الأعمال الفنية»، وعن أمنياته، قال: «أدعو الله أن يمن علي بالنظر إلى وجهه الكريم، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، وأتمنى رؤيته مرة أخرى».

وواصل: «المرة الأولى رأيته في شكل عالم أزهري، وحوله علماء أزهريين وهي صورة بعيد، الرؤية الثانية كان لدي ابنة خالة، استطعت أن أوفر لها فيزا حج، وعندما عدت معها في الحج رأيت رؤية لشخص يرتدي الزي السعودي الأبيض، يتوسطني أنا وزوجتي ويعطي مال لابنة خالتي، فقلت له: أنت مين؟ فلم يرد، وفي المرة الثالثة من سؤال رد علي قائلًا: أنا صاحب الفضل».