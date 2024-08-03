نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تعلن تأجيل عقد قران ابن شقيقها للمشاركة في عزاء المنتجين الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تأجيل عقد قران ابن شقيقها محمود شاهين حدادا على وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي،

حيث شاركت" إلهام " جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها: "نظرا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 من المنتجين الزملاء، وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4 أغسطس، فقد تم تأجيل كتب كتاب محمود شاهين ومها إلى يوم 5 أغسطس، خالص التعازي لأهالي الضحايا".



آخر أعمال إلهام شاهين



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل" الفريدو"

مسلسل الفريديو من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.