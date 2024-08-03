نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد التهامي يحتفل بفوز الأهلي بأولمبياد باريس وهكذا علق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان أحمد التهامي على الاحتفال بفوز الأهلي، حيث شارك "أحمد" جمهوره بصورة من اللاعبين الفائزين من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"مبروك يا رجالة الفراعنة فرحتونا وشرفتونا بإصراركم بكل قوة وبالصعود الكبير حقيقي أنتم فخر لمصر".

تعليقات الجمهور على منشور أحمد التهامي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور الف مبروك، الأهلي دايما في القمة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أحمد التهامي



و الجدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد التهامي في الدراما مسلسل الضاحك الباكي، والذي يتناول قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: عمرو عبد الجليل، رازان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

