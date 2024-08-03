هشام عباس: أخاف من الغرور وأغنية "يا غالية" تجعلني أبكي من داخلي

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان هشام عباس في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له مع الإعلامية إنجي أنور في لقاء خاص في بودكاست خاص لنغم إف ام على راديو النيل من العلمين.

وأحيا هشام عباس خلال حفل كاسيت 90 ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وقدم عددا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ومنها "أنا أعمل إيه" و"شوفي" و"حبيتها" و"حلال عليك".



وتحدث هشام عباس عن مسيرته الفنية وعن رأيه بالغرور وغيرها من الأمور.



وقال :"أحب تقديم الأغاني المبهجة، وحفلة التسعينيات مهمة لأن بها نجوم كبار هم محمد فؤاد وخالد عجاج وإيهاب توفيق وحميد الشاعري، ويوجد حنين لنوستالجيا موسيقى التسعينات".

هشام عباس يقدم الشكر للشركة المتحدة

وأضاف :" بشكر الشركة المتحدة وهيئة الترفيه لتقديم حفل نجوم التسعينات بمهرجان العلمين باعتباره من أهم المهرجانات الفنية".



وتابع :" أول مرة أغني في العلمين ومبسوط بوجود جمهور كبير، وأقدم دويتو مع صديقي النجم حميد الشاعري "عيني" ".

وأشار :" حميد الشاعري وقف مع الكثير من جيلنا ودائما كان يقدم لنا أغاني جيدة، والنجاح في زمن التسعينيات كان أصعب من الوقت الحالي، وأوجه الشكر لكل من تعاون معي في مشواري الغنائي".



وواصل :" أعتز جدا بتتر نهاية مسلسل أميرة في عابدين ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وأغنية "يا غالية" تجعلني أبكي من داخلي".

هشام عباس :أخاف من الغروروأحب الراديو

واختتم :" أخاف من الغرور وإذا شعرت به في موقف معين أعتذر، وأحب الراديو جدا ولذلك قدمت برنامج "فاكر الأغنية" لمدة سنتين".

