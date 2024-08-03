نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها المركز الثالث..تعرف على كلمات أغنية "خليك معاها " لـ أنغام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كان نصيب التريند بالمركز الثالث أغنية "خليك معاها " من ألبوم تيجي نسيب لأنغام ، وهى من تأليف أكرم حسني وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس.

كلمات أغنية خليك معاها لأنغام

خليك معاھا

وبلاش تفكر

ما بقيتش قادرة

ع الحيرة ديا

مستصعباھا

إني أبقى جنبك

وإنت قلبك

مش ملك ليا

حبيتني جايز كانت محاولة

مين فينا أولى أنا ولا ھي

لأ ھي طبعاً بلاش نجمل

أنا لو ھكمل ھتضحي بيا

بتروحلها وترجعلي لما في يوم تمل

وأنا حبي ليك عمال يزيد ولا يوم بيقل

أنا مش طريق ھسمح بإنك فيه تضل

كان نفسي أعيش وياك في نور كفاية ضل



ھتروح لحالك

وھروح لحالي

بس الليالي

الحلوة شاھدة

أنا كنت راحتك

لكن براحتك

بكرة الليالي

ھتفوت وههدى

أنا مش ھحارب على باب موارب

كان إختيارك والرد جالي

أنا شفت قسوة لو كنت أسوى

عندك حقيقي ما توريهالي

بتروحلها وترجعلي لما في يوم تمل

وأنا حبي ليك عمال يزيد ولا يوم بيقل

أنا مش طريق ھسمح بإنك فيه تضل

كان نفسي أعيش وياك في نور كفاية ضل

خليك معاها

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب



يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري