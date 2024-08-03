نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمركز الثاني..أنغام تتصدر تريند يوتيوب بـ تيجي نسيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الجمهور بألبوم تيجي نسيب لأنغام ، والذي اعتبره البعض عودة قوية لها ، وتعاونت أنغام مع عدد كبير من الشعراء والذي كان بعضهم مفاجأة منهم أكرم حسني الذي كتب كلمات أغنية "تيجي نسيب" وحصلت الأغنية على المركز الثاني بتريند يوتيوب.



كلمات الأغنية

تيجي نسيب

تيجي نجبها في النصيب

تيجي نقول ما إحناش لبعض

وبينا بُعد تغيب وأغيب

تيجي نضيع

تيجي إحنا الإتنين نبيع

تيجي نعلق في المشانق

مين مخنوق مين اللي خانق

يلا نشهد الجميع

إحتمالات الفراق

كل يوم بتزيد ما بينا

حتى لحظات الإتفاق

بينا قلت سنة سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

تيجي نسيب



ما تبصليش

في حاجات ما بتتحكيش

إبعد وروح دوس ع الجروح

موت في ناس علشان تعيش

مبروك عليك

مبروك اللمعة اللي في عينيك

مبروك خلاص إنت إنتصرت

وأنا إنهزمت وإنكسرت

وبإيديك حرام عليك

إحتمالات الفراق كل يوم بتزيد ما بينا

حتى لحظات الإتفاق بينا قلت سنة سنة

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

الملل لا يحتمل راح الأمل خد حتة منا

بقى بُعدنا أريحلنا بقى كرهنا باين في عينا

تيجي نسيب



تفاصيل ألبوم تيجي نسيب



يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.