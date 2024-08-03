نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "إكس مراتي" يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيراداته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فيلم إكس مراتي نجاح كبير منذ وقت طرحه بجميع دور العرض، وتفوق على ولاد رزق 3 وحصد المركز الأول بشباك التذاكر، ووصلت إيرادته أمس إلى 2،890،462 جنيهًا.

حقيقة وجود جزء ثاني من إكس مراتي



كشف المخرج معتز التوني خلال تصريحات إذاعية له، عن تفاصيل أحدث أفلامه إكس مراتي، الذي يقوم ببطولته هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وقال أن هناك جزء ثاني من الفيلم، مُتابعًا:" إحنا تركنا النهاية مفتوحة بالفعل، وأتمنى ينجح جدا مع الجمهور ويكون فيه جزء ثان والفكرة تستحمل تقديمها في عمل جديد، وحتى عرضت على هشام ماجد الفكرة وقال لي تعالى نقعد ونفكر ولم يمانع".

وواصل:" تقديم عمل كوميدي أصعب بكثير من الدراما، وفكرة إنك تجعل الشخص اللي قادم للسينما ودافع أموال كثيرة يخرج راضيا ويشاهد كوميديا حلوة وبجد هذا الأمر بالتأكيد صعب".



تفاصيل احداث فيلم إكس مراتي



ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق، وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.



أبطال فيلم إكس مراتي



فيلم إكس مراتي، من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، أوتاكا، خالد كمال، وعلي صبحي، مع ضيوف الشرف عماد رشاد وألفت إمام ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، وإنتاج أحمد يوسف.