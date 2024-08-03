أحمد فهمي في ضيافة عمرو سعد وأحمد سعد في برنامج "بيت السعد" "الليلة" على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يطلّ النجم أحمد فهمي في البرنامج الترفيهي "بيت السعد" مع الأخوين النجمين عمرو سعد وأحمد سعد وإخراج محمد سامي "الليلة" على "MBC مصر"، وفي أجواء مليئة بالمرح والضحك والمزاح والغناء، يتناول الثلاثة العلاقة مع الجمهور من وجهة نظر كل منهم، والأخبار التي تنشر عن أحمد فهمي في الصحافة وكيفية تعامله معها، وعن الزواج والطلاق وغيرها من الأمور.

يناقش الأخوان سعد قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة مع فهمي، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى مشاركتهم معًا في فقرات متنوعة. كما تستعرض الحلقة بعض مهارات الضيف ومواهبه، فضلا ًعن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته وبداياته، وعلاقته بشقيقه النجم كريم فهمي، وتتوقف عند أحداث كان لها الأثر الكبير في مسيرته، إلى جانب ذكريات الطفولة والمشاكل التي كان يتعرض لها في تلك المرحلة.

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "بيت السعد" على "MBC مصر" السبت 3 أغسطس، 09:00 مساءً، ويُعاد 2:30 بعد منتصف الليل.