محمد رمضان يطلق حملة لا للمخدرات بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم محمد رمضان، حملة ضد المواد المخدرة، بعنوان: لا للمخدرات.. متخليش حاجه تسيطر عليك وياما بلاد راحت بسببها، وذلك خلال حفلته، في بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي.

وفي وقت سابق، نشر رمضان، الصور والفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من البروڤة الأخيرة لأقوى حفلة في الساحل.. ثقة في الله الليلة هتولع باربيكيو".



تعليقات الجمهور على منشور محمد رمضان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ان شاء الله تريند، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد رمضان



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كانت أغنية كبير بلد، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية كبير بلد كالآتي: أسد.. أسد، أخوك أه، يثير الجدل، يدول شغب، يازميلي اه، كبير بلد، يا خيول سبق، اسد.. اسد، أخوك اه، يثير الجدل، يدور شغب، يا زميلي اه، كبير بلد.