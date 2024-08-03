عصام كاريكا: غنيت عشان كان نفسي أبقى مشهور.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان عصام كاريكا عن بداياته الفنية وسر اتجاهه للغناء، رغم النجاح الكبير الذي حققه في التلحين.

قال عصام كاريكا في لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: «غنيت عشان كان نفسي أبقى مشهور والناس تعرفني».

وأضاف: «شغل المطرب أغنية تخليك تاني يوم الوطن العربي كله يتكلم عنك، ويطلبك الناس في الحفلات والأفراح، مثلًا بهاء سلطان حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة بعدد كبير من الأغاني ثم اختفى نحو 10 سنوات وبعدها بأغنية تعالى أدلعك عاد مرة أخرى كسرت العالم».

واستكمل عصام كاريكا حديثه: «بدليل أغاني المهرجانات ممكن أغنية تكسر الدنيا والناس تتكلم عنها، لكن أنا مبحبش النوع ده من الأغاني».