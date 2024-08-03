عصام كاريكا: أغنية «بنت الشهبندر» لون جديد وهتعجب الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان عصام كاريكا، عن أحدث أعماله الغنائية «بنت الشهبندر»، والتي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب.

وأشار عصام كاريكا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن أغنية «بنت الشهبندر» لون غنائي جديد يقدمه لأول مرة، تتميز بآلات الجيتار والأوكرديون الفرنسي، وبعيدة عن أغاني المقسوم التي يتجه لها المطربين لكي تتناسب مع موسم الصيف، ولكنه فضل الاختلاف والتجديد بتوزيع سينال إعجاب الجمهور.

تفاصيل أغنية “بنت الشهبندر”

وأراد عاصم كاريكا، أثناء التحضير لأغنية «بنت الشهبندر»، أن يصنع شيئًا مختلفًا، قائلًا: «لما جيت أعمل الغنوة كنت حابب أعمل شئ مختلف، خاصًة في الفترة الماضية وجدت بعض المطربين اللي بتعامل معاهم كملحن بيدوروا على كلام جديد، وأنا مع محمد منير عامل أغنية جديدة اسمها "أنا الذي غنّى"، ومن المقرر طرحها قريبًا».

وأضاف عصام كاريكا، أنه ظل يبحث عن كلمات جديدة حتى يقوم بتلحينها لنفسه ويبدأ في عرضها على زملائه بعيدة عن كلمات الأغاني التي أصبحت متداولة في الوسط الغنائي مثل: «أنا عمهم، وهحط عليهم، وأنت مين أنت يلا».