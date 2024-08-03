لهذا السبب.. شريهان تتصدر التريند

أحمد جودة - القاهرة - لهذا السبب..شيريهان تتصدر التريند

قامت الفنانة القديرة شريهان بتهنئة إبنتها تاليا وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وفيما يلي يستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



سبب تصدر شريهان التريند

تصدرت الفنانة شريهان التريند في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب تهنئة الفنانة شريهان إبنتها تاليا بعيد ميلادها من خلال نشرها صورة إبنتها وهى أمامها تورتة عيد الميلاد وجاء ذلك من خلال خاصية "الاستوري" بموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت الفنانة شيريهان قائلةً:

"كل ثانية وساعة ويوم وعام في عمرك يا حبيبتي ومعجزة ربي، وإنتي بألف خير وصحة وسعادة ونجاح وسلام".

رئيس المركز الكاثوليكي في زيارة للفنانة شريهان

ومن ناحية أخرى حرص رئيس المركز الكاثوليكي "بطرس دانيال" على زيارة الفنانة شيريهان في منزلها، وقام بتقديم مصحف لها هدية، وعبر عن سعادته بتلك الزيارة، حيث قام بنشر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا:

"زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التى حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكى للسينما".

آخر أعمال الفنانة شريهان

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شريهان هى مسرحية بعنوان "كوكو شانيل" والتي تم إنتاجها في عام 2021، وهى من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة القديرة شيريهان، هاني عادل، حنان يوسف، سمر مرسي، إنجي وجدان، أيمن القيسوني، تامر حبيبب، وآخرين من النجوم والمسرحية من إخراج هادي الباجوري.