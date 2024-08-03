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أحمد جودة - القاهرة - "حبي نفسك شوية أرجوكي".. داليا البحيري توجه رسالة حب لوالدتها

دون مناسبة حرصت الفنانة داليا البحيري على تقديم رسالة حب لوالدتها اليوم السبت الموافق يوم 3 من شهر أغسطس لهذا العام الحالي، ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة داليا البحيري



رسالة الفنانة داليا البحيري لوالدتها



قامت الفنانة داليا البحيري بتقديم رسالة حب لوالدتها، وجاء ذلك من خلال نشرها مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وعلقت قائلةً:

" أمي حبيبتي أول بوست، نفسي تحبي نفسك وتهتمي بنفسك ربع ما بتهتمي بينا، نفسي تبقي أنانية شوية صغيرين وتحبي نفسك شوية صغيرين أو ي ونفسي أوي تبطلي عصبية وتهدي، بحبك أو ي يا أمي وشكرا علي حبك وعلي اهتمامك بينا وبكيمي وبكل أحفادك، ارجوكي حبي نفسك واهتمي بصحتك".



وتابعت "البحيري":

"أنا عارفة مش بقولك كفاية اني بحبك، بس اديني اهو بقولهالك عشان عارفة انك بتقري بوستاتي، بحبك يا نونا يا اطيب واحن جدة وأم وأعظم طباخة وست بيت في الدنيا، حبي نفسك شوية ارجوكي".

منشور الفنانة داليا البحيري عبر إنستجرام

آخر أعمال الفنانة داليا البحيري

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تم عرضه في عام 2023، وقدمت داليا البحيري من خلاله شخصية مها شكري، وهو يعد الجزء الثاني من الفيلم الشهير "حريم كريم".



طاقم عمل فيلم أولاد حريم كريم

شارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.