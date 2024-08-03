نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل السيارة.. أحدث ظهور لـ مروة أنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مروة أنور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، بصورة جديده من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مروة أنور

وظهرت مروة من داخل عربيتها، ارتدت مروة نظارة شمس باللون البني واعتمدت الاكسسوارات البسيطة والمكياج الهادئ الذي يبرز جمالها، اعتمدت الشعر المنسدل على كتفيها.

خطوبة مروة أنور

سبق، احتفلت الفنانة مروة أنور بخطوبتها في جو عائلى برفقة شقيقها الفنان خالد أنور، حيث نشرت مروة صورًا عديدة من حفل الخطوبة عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وجاءت الصور مع خطيبها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

آخر أعمال مروة أنور

وكان آخر أعمال مروة أنور مسلسل مليحة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، والعمل من بطولة النجم دياب والنجمة ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين وتأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

نبذة عن مروة أنور

نجحت الفنانة مروة أنور في خطف قلوب الجماهير بعد مشاركتها في أكثر من عمل فني، فمن المعروف عن مروة عشقها للفن منذ صغرها، قدمت أول دور في حياتها الفنية وهي الصف الأول الثانوي، من خلال عرض مسرحي اسمه ابن النهر عن قصة سيدنا موسى،وشقيقها الفنان الشاب خالد أنور، وكان أول أعمالها الدرامية كان عام 2018 من خلال مسلسل عوالم خفية بجانب الفنان عادل إمام، ولديها هوايات أخرى بعيدة عن الفن، مثل الغناء وعزف البيانو، وتخرجت من كلية الإعلام.