أحمد جودة - القاهرة - حمزة العيلي يحيي ذكرى ميلاد تامر ضيائي

حرص الفنان حمزة العيلي على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل تامر ضيائي الذي رحل عن عالمنا منذ اسبوعين إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، مما عاش الوسط الفني حالة من الحزن بعد رحيله.

الفنان حمزة العيلي



تامر ضيائي يقوم باحياء ذكرى ميلاد تامر ضيائي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك



وقام الفنان حمزه العيلي في الساعات القليلة الماضية بنشر منشور يُحيي من خلاله ذكرى ميلاد الفنان الراحل تامر ضيائي حيث كتب في منشوره:

"عيد ميلادك في جنة الفردوس يا حبيبي يارب عشت راجل أصيل محترم جدع صاحب واجب وعزيز بتحب الخير لكل الناس وتزعل عشانهم فأي سوء يصيبهم فنان وإنسان ومعلم بكل ماتحمله الكلمات من معاني ومهما قلت مش هيوفيك حقك يا حبيبي".

وتابع "العيلي":

"ربنا يسعد روحك أخي وصديقي الغالي رحمة ونور وسلام على روحك الطيبة يا تامر".

منشور الفنان حمزة العيلي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك



آخر أعمال الفنان حمزة العيلي الدرامية

ومن ناحية أخرى كانت آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان حمزة العيلي هو مسلسل بعنوان "إلا الطلاق" والذي تم عرضه في بداية شهر مايو الماضي لهذا العام الحالي 2024

وهو من بطولة كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان إياد نصار، دينا الشربيني، سلمى أبو ضيف، ياسر علي ماهر، صفاء الطوخي، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج محمد بركة.



آخر أعمال الفنان حمزة العيلي السينمائية

أما عن آخر أعمال الفنان حمزة العيلي السينمائية هو فيلم "إكس مراتي" والذي تم طرحه في السنيمات في الفترة الماضية وقدم من خلاله شخصية "بلاطة" وهو فيلم تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي وشارك فيه كوكبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، مصطفى غريب، خالد كمال، محمد أوتاكا، وآخرين، والفيلم من تأليف كلًا من كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، ومن إخراج معتز التوني.