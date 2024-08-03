نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تتصدر "اليوتيوب" بألبوم "تيجي نسيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة أنغام بتصدر التريند بعد طرح ألبومها الجديد “تيجي نسيب” منذ أيام عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية وتصدرت قائمة الأكثر مشاهدة بأول 3 مراكز.

وتصدرت أغنية “هو انت مين” المركز الأول محققة 2 مليون مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود خيامى، وميكس وماستر طارق مدكور.

بينما تصدرت أغنية “تيجي نسيب” المركز الثاني، محققة نسب مشاهدات بلغت 800 ألف مشاهدة، وهي وهى من كلمات أكرم حسني، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر حسن الشافعى.

أما أغنية “خليك معاها” فاحتلت المركز الثالث، وتخطت نسب مشاهداتها النصف مليون مشاهدة، من كلمات أكرم حسنى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وميكس وماستر أمير محروس.

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب



يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.