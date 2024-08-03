نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 بطلات.. تفاصيل مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد العوضي في الفترة الحالية تحضيراته لمسلسله الجديد الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2025 المقبل.

تدور احداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في الصعيد، ومن المقرر ان هناك 4 بطلات تشاركن العوضي بطولة العمل.

يتكون مسلسل أحمد العوضي من 30 حلقة، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي

أحمد العوضي يساعد شابا في توصيل رسالة لحبيبته

ومن ناحية اخري، شارك الفنان أحمد العوضي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر مع أحد الشباب، لتوصيل رسالة إلى حبيبته، بعد خلاف نشب بينهما وقررت الأخيرة الابتعاد عنه، وطلب أحمد العوضي من حبيبة الشاب، تعود له مرة أخرى، وأكد لها أن هذا الشاب يحبها بصدق، وقال: ارجعيله يا ملك الراجل بيحبك، أنا بتوسط له، لأنك مش هتلاقي حد يحبك زيه ده راجل بيكسب قرشه من شقاه ورجولة، واللي عمله دا حقك عليا فيه، أنا عايز أحضر فرحكم.

اخر أعمال أحمد العوضي

وكان اخر أعمال احمد العوضي هو مسلسل حق عرب، والمسلسل درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أفلام أحمد العوضي

وايضا اخر افلام أحمد العوضي هو فيلم الإسكندراني الذي عُرض في يناير الماضي، والعمل دار في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

بداية أحمد العوضي

تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل الدالي 3.