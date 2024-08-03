نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مادلين طبر للستات: 'ضحوا لكي يستمر الزواج' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة اليوم في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» مع الإعلامية منى عبد الغني والإعلامية ايمان عز الدين على فضائية «سي بي سي» المصرية.



وتحدثت مادلين في الفقرة الأولى من الحلقة حول تجسيدها لأدوار الام منذ 10 سنوات مع الفنانة داليا البحيري مرورا بأحمد زاهر في فيلم «محترم الا ربع» والذي اصبت بسبب تقمص الشخصية وسحبت العقد من رقبتي، ومؤخرا كانت اما لهاني سلامة ونضال الشافعي في مسلسل «ملف سري» والذي حلم الصغر بالعمل في مجال الصحافة والاعلام حيث جسدت دور رئيس تحرير في مبنى مجلة روز اليوسف.



وأضافت مادلين ان مسلسلها الجديد «سيما ماجي» حيث تجسد شخصية ام الفنانة حورية فرغلي، وذكرت ان اهم ممثلة قامت بتقديم دور الام على الشاشة من وجهة نظرها كانت الفنانة الراحلة شادية.

واشارات مادلين إلى إنه ا لا تفضل قبول دور السيدة الشعبية البلدي في مسلسل تلفزيوني 30 حلقة، لكن يمكنها ذلك في فيلم سينمائي لان ملامحها في الأساس لا تعكس هذه الطبقة من المجتمع البسيط.



وروت مادلين كواليس مسلسل «ابن ماجة» الذي جمعها بالفنانة منى عبد الغني والفنان حسن يوسف حيث كانت تغير منها لأنها ترغب في الزواج منه وهو متزوج بالفعل من منى خلال الاحداث وهي في الحقيقة تحب منى كثيرا وكانا يأكلان الغداء ويحلو بالتفاح سويا.



وحللت مادلين الظاهرة المنتشرة حاليا في المجتمع وهي الاكتئاب وعللت ذلك بان سببه يمكن ان يكون نتيجة المصل الخاص بفيروس كورونا والذي أثر عليها هي شخصيا وطالها الاكتئاب بعد ان كانت ملكة الطاقة والحيوية.



ورجعت مادلين بالذاكرة إلى بدايتها كملكة جمال وحبها للكتابة وعملها بالصحافة لفترة ثم موافقتها على عرض المخرج سيمون اسمر بالعمل كمقدمة في برنامج استوديو الفن ثم ترشيحها للعمل كممثلة مع الراحل نور الشريف وشوقي متى في فيلم «قطة على نار» ولكنها رفضت.



وفي سياق متصل باسم البرنامج فقد همست مادلين للستات بعمل الاتي: حيث إن الرجل ليس له كتالوج فالمهم هو ان تشتري المرأة جوازها بمعنى ان تختار الرجل الذي ترغب ان تعيش معه العمر كله.



وقالت نحن الستات نحب الاستقرار وانا شخصيا لا اطيق الجدال مع ارجال ونصيحتي لكل زوجة لا بد ان تضحي وتتنازلي في الأمور غير الأساسية حتى تستمر العلاقة لان الرجل طفل عنيد.



ونعت مادلين شركة «سينرجي» لوفاة أربعة من المنتجين الفنيين داخل الشركة وفي الوقت نفسه ووجهت الشكر للشركة المتحدة على إقامة مهرجان العلمين الجديدة والذي يضم مختلف الأنشطة منذ الصباح وحتى اخر الليل سواء رياضية أو ثقافية أو سياحية وذلك بعد ان قامت الدولة المصرية بتحويل المنطقة من ارض مفخخة بالألغام إلى ارض الاحلام.



وعن احلامها ومشاريعها القادمة كشفت مادين عن فكرة برنامج جديد ترغب في تقديمه وهو برنامج استعراضي شعبي ويمكن أكون زميلة لكما على «سي بي سي» ولما لا.



يذكر ان الفنانة مادلين طبر استكملت حلقة البرنامج في فقرة المطبخ مع الإعلامية ايمان عز الدين، والشيف محمود سعد وشاركته في طبخ وجبات سريعة التحضير مثل طبق المكرونة المقصوصة بالفراخ، والحلو كان سموثي بالمانجو، وعلقت مادلين إنه ا تحب الطبخ وأشهر اكلاتها «المسقعة» بالطريقة المصرية واللبنانية بالحمص واليونانية بالجبنة.