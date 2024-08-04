نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا نور الدين تطلب الدعاء للمنتجين الأربعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت الفنانة ميرنا نور الدين الدعاء للمنتجين الأربعة تامر فتحي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وحسام شوقي الذين توفوا يوم الخميس الماضي في حادث سير على طريق الضبعة، حيث شاركت جمهورها صور تجمعها بالمنتجين الأربعة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وعلقت عليها قائلة: "وجع قلب وحزن مع السلامة يا غاليين على قلبي أو ي في الجنة سوا إن شاء الله.. فضلًا وليس أمرًا الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة".

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أبطال مسلسل الحشاشين



المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، وايضا شاركت في مسلسل بيت الرفاعي، امام الفنان أمير كرارة، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي درامي.



آخر أعمال ميرنا نور الدين

وكان آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين هو فيلم " بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.