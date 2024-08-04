نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يستقبل إدارة مهرجان أسوان.. والدورة التاسعة تحمل اسم أم كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اجتماعًا مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لبحث استعدادات بدء العمل في الدورة التاسعة التي ستعقد عام 2025.

وزير الثفاقة

أبرز الحاضرين

وقد حضر من إدارة المهرجان السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان والكاتبة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء وتناول الاجتماع إطلاق اسم كوكب الشرق أم كلثوم علي الدورة التاسعة بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاتها، وهي المرة الثانية التي تحمل فيها دورة المهرجان اسم رمز نسائي عربي حيث حملت دورته الثانية اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد تكريما لحضورها لأسوان.



ورحب وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو بإطلاق اسم كوكب الشرق علي دورة المهرجان التاسعة علي أن يتم الترتيب بين إدارة المهرجان وسيادته حول تفاصيل الاحتفاء بأم كلثوم والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وتناول الاجتماع عرض خطة العمل بدورة المهرجان المقبلة وبعد استعراض لتفاصيل أقسام المهرجان وفعالياته طرح وزير الثقافة فكرة إقامة مؤتمر علمي ضمن فعاليات الدورة التاسعة علي خلفية الجهد البحثي الذي يقوم به المهرجان في إصدار تقرير صورة المرأة في السينما العربية لمدة 5 سنوات كذلك المشروع التدريبي الممتد عبر ثمانية سنوات ورش سينما أسوان.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته المقبلة برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين.