بطولة كريم قاسم.. فيلم مادونا ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان طرابلس للأفلام

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس فيلم مادونا للمخرج جون فريد زكي في المسابقة الرسمية للأفلام العربية بالدورة الحادية عشر من مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان الذي يمتد من الخميس 19 إلى الأربعاء 25 سبتمبر، وهو العرض الدولي الأول للفيلم الذي يشارك في بطولته النجوم عبد العزيز مخيون وكريم قاسم والذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.



أحداث فيلم مادونا

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الأديرة الكاثوليكية اللاتينية في الإسكندرية حين تتحول جريمة سرقة لوحة أثرية إلى معضلة فكرية بين كاهنين يسوعيين. بينما تتجه الشكوك نحو طاهية الدير التي تحتاج ابنتها إلى عملية جراحية لا تستطيع تحمل تكاليفها.



إعلان فيلم مادونا

ومؤخرًا أطلق الإعلان الرسمي للفيلم على منصة يوتيوب، ويقول المخرج جون فريد متحدثًا عن الفيلم "نشأت في مجتمع مسيحي، وشهدت قصصًا لم تُروَ وصراعات خفية. كانت اللحظة المحورية بالنسبة لي هي رؤية امرأة فقيرة تطلب المال من راهب في كنيسة مليئة بالتحف الثمينة. دفعني هذا إلى التساؤل عن سبب الحفاظ على هذه الكنوز بينما لا يحصل كل المحتاجون على المساعدات. يستكشف فيلم مادونا هذه المعضلة: هل يجب أن نقدِّر التراث أكثر من الاحتياجات الإنسانية الملحة؟".



أبطال فيلم مادونا

الفيلم من إخراج جون فريد زكي ويشاركه التأليف أبانوب نبيل، ومن بطولة عبد العزيز مخيون وكريم قاسم وجورج ساسين، وإنتاج كريم قاسم وأدولف العسال ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، وبدعم من السفارة الأمريكية بالقاهرة ومعهد جوتة والمركز البريطاني بالإسكندرية، مدير تصوير فيلوباتير مراد ومونتاج سارة عبدالله، تتولى MAD Distribution التوزيع والمبيعات في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

نبذة عن جون فريد زكي

جون فريد زكي مخرج مصري تخرج من مدرسة الجزويت للسينما بالإسكندرية، ينشغل جون بالأقليات التي تضطر إلى مغادرة منازلها وبدء حياة جديدة. "مادونا" هو فيلمه القصير الأول.



خلال مسيرته المهنية، صنع العديد من الإعلانات التجارية لشركات مرموقة قدمت إعلانات لأندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وشركة أوراسكوم.



وشارك جون في العديد من الأفلام القصيرة بأدوار مختلفة في أفلام مثل بابا قالي، الحلم، شارع بورسعيد، ورحلتنا الأخيرة معًا. ويعمل حاليًا على تطوير مشروع جديد حصل على تمويل إنتاجي له من مهرجان عنابة السينمائي.