نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيد عاشور لـ "دوت الخليج الفني": "المهرجان القومي للمسرح عرس لكل المسرحيين وفخور بانتمائي لهذا التراث العريق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان مفيد عاشور، عن سعادته الكبيرة بالتنظيم الجيد الذي رأه في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري الذي يرأسه الفنان محمد رياض، وأجرى "دوت الخليج الفني" لقاء خاص معه، لإبداء رأيه في المهرجان، الذي يجمع نخبة الفنانين والمبدعين في مجال المسرح، مؤكدًا على أنه عرس لكل المسرحيين، وأنه سعيد بمشاركته في هذا المهرجان الذي يعكس الشغف والتفاني في إحياء هذا الفن العريق.



مشاركة مميزة وتقدير للرواد

وأعرب مفيد عاشور عن سعادته بالمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث قال عنه:"هو عرس لكل المسرحيين، وأنا سعيد جدًا بمشاركتي فيه؛ لأن هذا المهرجان يعكس حبنا وتفانينا للفن المسرحي، وأتمنى أن تكلل فعالياته بالنجاح".

وتابع:" أود أن أوجه تحية خاصة لزميلي محمد رياض واللجنة العليا التي تضم نخبة من المؤلفين والكتاب والممثلين والمخرجين".

وواصل:"المسرح المصري يزخر بالرواد العظماء مثل سميحة أيوب وسناء جميل وسميرة توفيق وناهد سمير وسهير المرشدي، وأنا فخور بانتمائي لهذا التراث الفني العريق".



أعمال جديدة وآفاق فنية

كشف عاشور عن تحضيره لعمل مسرحي جديد، مؤكدًا التزامه بتقديم مسرحيات متميزة، أما في مجال الدراما التلفزيونية، فقد أوضح أنه لم يتلق نصوصًا جديدة في الوقت الحالي لكنه يتطلع إلى مشاريع مميزة قريبًا.

في رمضان الماضي، تألق عاشور في مسلسل "رحيل" بجانب ياسمين صبري ومحمد الكيلاني وصلاح السعدني وأحمد بدير، وأبدع في مسلسل "للمعلم" مع مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد ومنذر رياحنة، مما يعكس تنوع أدواره.

مسيرة فنية حافلة

بدأ عاشور مسيرته الفنية في الثمانينات بمشاركة في أعمال مثل "رحلة السيد أبو العلا البشري" و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول".

أظهر شغفه بالتمثيل منذ الصغر وشارك في الأنشطة المسرحية المدرسية، وعلى الرغم من تخرجه من كلية الهندسة، إلا أن شغفه بالمسرح دفعه لدراسة الفنون المسرحية والحصول على بكالوريوس في التمثيل عام 1990.

كانت فترة التسعينات زاخرة بالنجاح حيث تنوعت أدواره وقدم دورًا مميزًا في 2003 بتجسيد شخصية الرئيس محمد أنور السادات في مسلسل "إمام الدعاة".

وواصل عاشور الإبداع في أكثر من مائة عمل فني حتى 2015، ليبقى واحدًا من أعمدة الفن المصري الأصيل.