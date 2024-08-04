نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يضع خطة شاملة لتعزيز الوعي الثقافي بين طلاب الجامعات ودعم بناء الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين. وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من قيادات الوزارتين في مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية، حيث تم وضع خطة عمل موسعة لتعزيز الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعات في مختلف القطاعات.

دعم بناء الإنسان ضمن رؤية مصر 2030

أكد د. أحمد هنو على أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي في إطار ملف بناء الإنسان ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن الجامعات هي اللبنة الأساسية لتشكيل الوعي وتنمية المواهب والطاقات البشرية. وأشار إلى أهمية التكامل بين الوزارتين لتوفير بيئة ثقافية محفزة للإبداع والابتكار داخل الجامعات.

تعزيز الهوية الوطنية

شدد وزير الثقافة على حرص الوزارة على تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب، مؤكدًا أن الثقافة هي السلاح الأقوى لمواجهة التحديات. كما استعرض سبل اشتراك الجهات التابعة للوزارة في نشر الوعي بالتراث الثقافي داخل الجامعات والعمل على اكتشاف المواهب في الأقاليم المختلفة.

التركيز على بناء الوعي الثقافي والفكري

أوضح د. أيمن عاشور أن الوزارة تركز على بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب وتشكيل شخصياتهم على جميع المستويات، مع التركيز على تعزيز الانتماء الوطني وتثقيفهم بالقضايا القومية المعاصرة. وأشار إلى أهمية التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال

تمت مناقشة سبل تشجيع فكر ريادة الأعمال والابتكار بين الطلاب، مع التركيز على التدريب في مجالات التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. وأشار د. عاشور إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير المصادر العلمية، وإمكانية التعاون بينه وبين وزارة الثقافة لتعزيز النشر الفكري العلمي.

استغلال المكاتب الثقافية بالخارج

بحث الوزيران سبل استغلال المكاتب الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي في الخارج لنشر الثقافة المصرية وتعزيز حركة الترجمة العكسية. وتمت مناقشة إدماج التراث الثقافي في المناهج الدراسية، وتكثيف الاهتمام بنشر التراث الثقافي بين طلاب الجامعات.

تطوير منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين

ناقش الاجتماع تطوير منظومة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الأدبية والفنية، وإقامة أنشطة ثقافية ومعارض للكتاب بالجامعات. وتم الاتفاق على التعاون لتنشيط المسرح الجامعي وتقديم عروض فنية وثقافية، وتفعيل التنسيق بين كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لإقامة ورش فنية.

تعزيز الأنشطة الثقافية والزيارات

أشار الاجتماع إلى أهمية فتح المسارح والمتاحف للطلاب وتشجيع زياراتها، بالإضافة إلى تنظيم قوافل ثقافية مشتركة في المناطق النائية لتعزيز الوعي القومي والانتماء الوطني. وتم التأكيد على تعزيز الأنشطة الثقافية في الجامعات وتزويد المكتبات بكتب وإصدارات وزارة الثقافة.

حضور اللقاء

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي عدد من القيادات البارزة، منهم د. حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى د. ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.

كما حضر من وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.