نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جبر الخواطر والتقدير.. داليا البحيري توجه رسالة لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة داليا البحيري بتوجيه رسالة إلى جمهورها حثتهم فيها على ضرورة جبر خواطر الأصدقاء وأهمية تقدير المحيطين بهم سواء أكانوا من أفراد الأسرة أو زملاء المهنة أو الأصدقاء، وقالت داليا: "لأننا عايشين بنلهث في الدنيا مابين السعي وراء الرزق ومشاغل الحياة بننسي نعبر عن حبنا للي حوالينا خصوصًا أهلنا وأصحابنا".

وأضافت داليا:" بنفتكر نطلع الحب ده ونكتبه على الفيسبوك أو السوشيال ميديا بعد الشخص ده ما يمشي ويسيبنا.. وهناك لا يوجد إنترنت ولا فيسبوك ولا سوشيال ميديا.. فالكلام ده لا يصل له، الحاجة الوحيدة اللي بتوصلهم الدعاء وقراءة القرآن والصدقة تخيل لو الشخص ده شاف وسمع الكلمتين الحلوين دول وهو عايش ودون مناسبة".

واختتمت داليا: "مش ده حيفرق كتير معاك أنت أكتر من الشخص ده.. لأنك ستشعر إنك قلت اللي نفسك فيه وأظهرت له مشاعرك وأكيد الحب والتقدير دول حيرجعولك أضعاف.. وكفاية جبر الخاطر دي عبادة مهمة جدًا، حبوا حبايبكم قبل فوات الأوان.. وقررت أبدأ وأعمل كده".

رسالة الفنانة داليا البحيري لوالدتها

سبق، قامت الفنانة داليا البحيري بتقديم رسالة حب لوالدتها، مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وعلقت:" أمي حبيبتي أول بوست، نفسي تحبي نفسك وتهتمي بنفسك ربع ما بتهتمي بينا، نفسي تبقي أنانية شوية صغيرين وتحبي نفسك شوية صغيرين أو ي ونفسي أوي تبطلي عصبية وتهدي، بحبك أو ي يا أمي وشكرا علي حبك وعلي اهتمامك بينا وبكيمي وبكل أحفادك، ارجوكي حبي نفسك واهتمي بصحتك".

أحدث أعمال داليا البحيري

ومن ناحية اخري، تنتظر داليا البحيري عرض مسلسل "دون مقابل"، ويشارك في بطولته كلٌ من: هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، بسنت حاتم، خالد سليم...، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال داليا البحيري

وكان آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تم عرضه في عام 2023، وقدمت داليا البحيري من خلاله شخصية مها شكري، شارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.