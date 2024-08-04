كمال أبو رية: 'ضربت غادة عبد الرازق بالقلم في "سوق العصر" وكان حقيقي'

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان كمال أبو رية، أن مسلسل "سوق العصر"، من أجمل الأعمال التي قدمتها، فهو من المسلسلات التي أجري عنها دراسات نقدية كثيرا في مصر أو خارج مصر مثل المغرب ودول الخليج.

تصريحات كمال أبو رية



وتابع كمال أبو رية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"المسلسل كان في غاية الأهمية والعمق لدرجة أنه لفت أنظار النقاد وقدمت شخصية بها عدة إنفعالات والمشاهد التي كانت تجمعني مع أحمد عبد العزيز كانت ممتعة للغاية والمسلسل لاقى على نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وحتى وقتنا الحالي".



وأشار كمال أبو رية، إلى أنه صفع الفنانة غادة عبد الرازق على وجهها، والمشهد كان حقيقي دون أن يكون إرتجاليًا أو مكتوب في النص، معقبًا:"القلم كان جامد أوي أوي والتصوير أتوقف لمدة يومين.. وأعتذرت لـ غادة عبدالرازق وقولتلها مكانش قصدي والقلم ده المفروض ميكونش حقيقي.. بس أنا أستشعرت الموقف وأندمجت فيه والقلم ده كان مشهور أوي في المسلسل".



وأختتم الفنان كمال أبو رية، حديثه أن الوسط الفني يعيش أزمة الكتابة في السيناريوهات والكتاب قديمًا كانوا يكتبون أعمال فنية عن مجتمعهم وهناك مخرجون متميزون ولديهم بصمة.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



