نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في المنتجين الأربعة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد عن رحلوا عن عالمنا يوم الخميس الماضي الأول من أغسطس، آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة.

وحرص عدد من نجوم على تقديم واجب العزاء في المنتيجين الراحلين الفنان كريم عبدالعزيز، المخرج بيتر ميمي، الفنان أحمد العوضي، إذ كان أول الحضور، كما تواجد في العزاي الفنان إسلام جمال، وياسمين عبد العزيز، ومصطفى شعبان.

تفاصيل بداية الحادث الأليم بـ محور الضبعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما لقي ثلاثة منتجين مصرعهم، وأصيب رابعهم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي، الضحايا هم حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة.