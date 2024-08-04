نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي أول حضور عزاء المنتجين الأربعة بمسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ منذ قليل عزاء المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي اسماعيل وتامر فتحي وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد،مسجد الشرطة، وظهر العوضي لأخذ العزاء ويستقبل المعزيين هناك وكأنه فرد من عائلتهم وظهر عليه ملامح الحزن والكسرة لفراق هؤلاء المنتجين الأربعة.



نعي العوضي



نعى الفنان أحمد العوضي وفاة منتجي سينرجي محمود كمال وحسام شوقي وفتحي إسماعيل من خلال صور عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

كتب أحمد العوضي:'مع السلامه يا اغلي واطيب وأنضف اخوات وصحاب وأحباب ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته ويصبرني ويصبر حبايبكم علي فراقكم

هتوحشني يا حسام يا اغلي أخ وهتوحشني يا محمود انت وفتحي، إنا لله وإنا إلبه راجعون".



سبب وفاة المنتجين الأربعة



رحل عن عالمنا المنتجين الأربعة لشركة سنيرجي أثر حادث بطريق الضبعة، أدى الحادث إلى وفاتهم على الفور، فيما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته البالغة، حيث كان معهم في السيارة وقت وقوع الحادث. وخيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بأكمله.

آخر أعمال أحمد العوضي



وكان آخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وأيضا فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.