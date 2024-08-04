نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار إسلام جمال في عزاء المنتجين الأربعة بمسجد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ منذ قليل عزاء المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي اسماعيل وتامر فتحي وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد،مسجد الشرطة، وحرص على الحضور عدد كبير من الوسط الفني لتأدية واجب العزاء.



إنهيار إسلام جمال

وظهر إسلام جمال منهارًا خلال استقباله عزاء أصدقائه الراحلين، كما وصل العوضي في البداية وأخذ العزاء بنفسه لاستقبال الناس.



سبب وفاة المنتجين الأربعة



رحل عن عالمنا المنتجين الأربعة لشركة سنيرجي أثر حادث بطريق الضبعة، أدى الحادث إلى وفاتهم على الفور، فيما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته البالغة، حيث كان معهم في السيارة وقت وقوع الحادث. وخيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني بأكمله.



نعي إسلام جمال

ودع الفنان إسلام جمال صديقه الراحل المنتج فتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة، بعد عن رحل عن عالمنا أمس آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة.



وكتب إسلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “انا لسه مش مصدق بس الله يرحمك يا فتحي في الجنه ونعيمها يا حبيبي ربنا يجمعنا بيك على خير. اطيب واجدع صاحب واخ ربنا يرحمك يا حبيبي”.



أحدث أعمال إسلام جمال

يعرض الآن له مسلسل الوصفة السحرية، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.