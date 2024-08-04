نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمال أبو رية: اعتذرت عن شخصية الإمام متولي الشعراوي بسبب سفري لتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان كمال أبو رية، عن كواليس مسلسل "طائر الحب"، الذي عرض سابقًا، قائلا: أن العمل كان سابق عصره، لذلك البعض أنتقده ويحترم ذلك النقد من الجمهور ولم يزعجه وكل شخص حر في رأيه.



وتابع كمال أبو رية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:" المتلقي حر في تقييمه للعمل، والمسلسل مكانش بهذا السوء والناس لما تيجي تقيم لازم تعرف طبيعة الدور، وفي النهاية المشاهد من حقه يعترض وينتقد العمل ".



وأشار كمال أبو رية، إلى أن لو عاد به الزمن مرة أخرى، كان سيغير من بعض مشاهد مسلسل "طائر الحب" ويدرس طبيعة الدور بشكل جيد ويتفهم مواقف الكوميديا به، موضحًا أن فيفي عبدو فنانة تلقائية وعفوية قلما لا نجد مثلها ومريحة في العمل.



وأختتم الفنان كمال أبو رية، حديثه أن الفنان إيهاب فهمي، أتصل به ليقدم دور شخصية الإمام متولي الشعراوي في عمل مسرحي، ولكن أعتذر عنه بسبب تفاصيل الشخصية القوية ووقتها كان مسافر إلى تونس والشخصية تحتاج إلى تركيز وجهد كبير.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.