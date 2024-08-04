نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعمال مي فاروق المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة مي فاروق، عن أحدث أعمالها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها متفرغة لتحضيرات ألبومها الجديد، متمنية أن تطرحه شهر سبتمبر أو أكتوبر.

تفاصيل ألبوم مي فاروق الجديد

واشارت مي فاروق إلى أنها تتعاون في ألبومها الجديد مع مجموعة مهمة من الشعراء والملحنين منهم مدين وتامر حسين.

اخر حفلات مي فاروق

ومن ناحية اخري، أحيت الفنانة مي فاروق حفلًا غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو الماضي ضمن مهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، وتألقت مي بعدد من الأغنيات الشهيرة لمطربي الزمن الجميل، إذ غنت لكوكب الشرق أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وسيد مكاوي، ونجاة الصغيرة، وعدد آخر من المطربين.

آخر أعمال الفنانة مي فاروق

وكان آخر أعمال الفنانة مي فاروق، كانت أغنية كل الحبيبة، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، وتتعاون مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات اغنية كل الحبيبة لـ مي فاروق



عارف كل الحبيبة

وكلامهم على أغانيهم

وعدد ناس فرحانة بيهم

أنا عاشقة أكتر بشوية

مرة أو اتنين لاء 100

مين فيهم شاف الطيبة

أتحدى أحن ما فيهم

لو شافول طيبتك بعنيهم

زي ما شفتها بعنيا

يجوا يشوفوا الحنية

تعرف ساعات بستكترك على نفسي لما ببصلك

ولما بسمع ندهتك ياما بعينيا بصورك

كل الكلام اللي اتكتب

في الحب قبلك ده اتغلى

أنت الوحيد اللي اتوهب

وصف الحياة دي كلها

بكرة هيتقال أسامينا

لقلوب لسة بيتلاقوا

هيقولوا فيه اتنين ياما داقوا

من الدنيا جمال لياليها

كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا في دنيا لوحدينا

ومفيش زينا هنا تاني

لاقية في حضنك ده مكاني

طول مانا شيفاك حوليا

أنا مبغمضش عنيا

عارف فيك حاجة غريبة

وعينيك لما أسرح فيهم

والله دنيا لوحديهم

دنيا بلفها 100 لفة

وأحضن إيدك وأتدفى

الناس لو فيهم عيبة

أنا ليه بقى مش لقيالك

حاجة ألاحظها وأقولهالك

كلك يا حبيبي مزايا

وحقيقي فرقت معايا