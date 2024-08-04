نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عام من عرضه..فيلم يوم 13 الأكثر مشاهدة على watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتل فيلم يوم 13 المركز الأول في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة watch it الرقمية وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من عرضه على المنصة، بالرغم من أن العرض الأول له منذ أكثر من عام.

منصة Watch it تعلن عن موعد طرح فيلم يوم 13



في ضوء ذلك أعلنت المنصة الرقمية الشهيرة Watch it عن موعد طرح الفيلم حيث أنه يعرض لثاني مرة على منصة Watch it وذلك بعد طرحه أول مرة في السينمات المصرية، ومن المقرر طرح العمل على watch it يوم 1 من شهر أغسطس المقبل، وروجت المنصة للفيلم وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت البوستر الرسمي الأول الخاص بالفيلم وعلقت من خلال خاصية الكابشن:

"مغامرة مرعبة جوه القصر المسكون وسر غامض لسه ماتكشفش

انتظروا فيلم يوم 13 يُعرض إبتداءًا من 1 أغسطس على Watch it".



قصة فيلم يوم 13



ينتمي فيلم يوم 13 إلى فئة الأعمال الرعب الذي تدور أحداثه في إطار ملئ بالإثارة والتشويق وتدور قصته حول "عز الدين" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود، وهو الشاب الذي عاش سنوات كثيرة في الخارج وفجأة يقرر العودة إلى وطنه ليُفاجئ بأن القصر الخاص به مسكون، ومن ثمّ تدور العديد من الأحداث الغامضة والمغامرات في حياته وتكشف باقي أحداث الفيلم باقي الحكاية الخاصة بالفيلم، ويعد فيلم يوم 13 هو أول تجربة رعب 3D في مصر والشرق الأوسط.



طاقم عمل فيلم يوم 13



يشارك في بطولة فيلم يوم 13 كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، چومانا مراد، نسرين أمين، چيهان خليل، محمد ثروت، أروى جودة، وعدد آخر من النجوم المتميزين، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.