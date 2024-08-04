نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انا ماليه عينه.. عبير صبري تتحدث عن علاقتها بزوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة عبير صبري، عن علاقتها بزوجها، وعن إمكانية خيانته لها خاصة أنه يعيش في دبي وقد يغيب عنها لمدة شهرين، مؤكدة ثقتها به خاصة لانشغاله طيلة اليوم.

عبير صبري تتحدث عن علاقتها بزوجها

و قالت عبير: أعوذ بالله بيكون مشغول طول اليوم، ولو أتجوز أمشي على طول وأنا الوحيدة في حياته، وأشك أنه يتجوز عليا لأنه معندوش سبب، وأنا مالية عينه وكل شيء بحياته وسادة كل الفراغات.

أحدث أعمال عبير صبري



ومن ناحية أخرى، انضمت الفنانة عبير صبري لأسرة مسلسل "زمالك بولاق"، والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، وايضا تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك، الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم.

رأي عبير صبري في التريند

سبق، تحدثت عبير صبري في تصريحات سابقة عن رأيها بالتريند قائلة: "في بعض الأحيان، لو لقيت حاجه تهمني بهتم ولو لقيت حاجه مبتهمنيش مبهتمش ومبيدلهاش أي اهتمام زي أي حد في الدنيا، وأنا في رأيي أن التريند مش مقياس لحدث معين وممكن كلام فارغ يبقى تريند، فمثلا لو قلت حاجة مهمة الناس تحبها هيبقي تريند إيجابي فأنا بحاول مقولش ديمًا رأيي الصريح عشان مبحبش الصدمات إلى باخدها من تعليقات الجمهور وكمان في ناس بتقص والبعض بيقطع كلامي من سياقه عشان جذب الانتباه فقط.

اخر اعمال عبير صبري

وكان آخر أعمال الفنانة عبير صبري الفنية، هي مشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، من بطولة الفنانة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، وأيضا آخر أعمالها في الدراما هو مسلسل "حدوتة منسية "من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح.