نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تفصلنا عدة أيام على موعد إحياء حفل غنائي بمهرجان العلمين والذي يشارك لأول مرة في مهرجان العلمين بدورته الثانية في مدينة العلمين، والذى حظي باهتمام كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، وتم إحياء الحفل يوم الجمعة 9 أغسطس.



أسعار تذاكر الحفل

وجاءت فئات تذاكر الحفل كالتالي:



الفئة الأولى: 800 جنيه.

الفئة الثانية: 1200 جنيه.

الفئة الثالثة: 90 ألف جنيه وهي عبارة عن طاولة لـ 6 أفراد.

الفئة الرابعة: 160 ألف جنيه وهي عبارة عن طاولة لـ 8 أفراد.

شروط دخول الحفل



لا يسمح بالأطعمة والمشروبات.

- لا يوجد استرداد أو تبادل للتذاكر.

- لا يسمح بالدخول والخروج أثناء الحفل.

- لن يسمح بالدخول بعد إغلاق البوابات.

تفاصيل مهرجان العلمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30

من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان

آخر أعمال عمرو دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية الطعامة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديامانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينياأموت أموت أنا في الطعامه ديافي حاجه بينا حلوة بتريح.

في المقابلة باينة اهي علياعايز افسر تاني وأوضح ده انت عامل حالة مزاجيةأموت أموت أنا في الطعامه دياعلى شفايفك سيل عسل نقطلون عيونك جه وقضى.

علياماهو طبيعي لو الشجر سَقطع الخد تفاح دي جاذبيةأموت أموت أنا في الطعامه ديا