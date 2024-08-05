نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أورتيجا يروج لأحدث حفلاته الغنائية الجديدة في أمريكا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

رفع الفنان أورتيجا مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف بوستر أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة الفنانين حمو بيكا وعمر كمال ودي جي ساسو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" سيداتي سادتي، إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن جولتي لأول مره في أمريكا، واشنطن العاصمة في 20 سبتمبر، بينما نيويورك 21 سبتمبر، تكساس 27 سبتمبر، بينما كاليفورنيا 28 سبتمبر".



تعليقات الجمهور على منشور أورتيجا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، ولع الدنيا، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أورتيجا

والجدير بالذكر آخر أعمال أورتيجا أغنية واقف أنا على الشط، وأغنية مفاجأة والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.