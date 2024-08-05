نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاهر أبوليلة في حواره مع «دوت الخليج الفني»: أفضل أداء الأدوار الكوميدية.. وأجسد دور غفير الفيلا في مسلسل "غموض" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان طاهر أبوليلة تفاصيل دوره الجديد في مسلسل "غموض"، والذي وصفه بأنه عمل يحمل الكثير من المشاعر والمواقف المختلفة والجديدة.

كما تحدث في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق العمل، وكشف رأيه في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور،، وإلى نص الحوار

من الذي رَشحك لدورك في مسلسل" غموض"؟

والله اللي رشحني لدوري المنتج وليد سامي والمخرج حسام سلامه، وأنا بعمل شخصية غفير الفيلا، والمسؤول عن الفيلا وكل حاجه باظت بسببي في الاخر،.

ما هي تفاصيل شخصية الفنان طاهر أبوليلة في مسلسل «غموض»؟

الدور بالنسبه ليا جديد وأن أمثل بواب الفيلا وهسبب مشاكل عديده في المسلسل، فان شاء الله يبقى الدور كويس ويعجب الناس، والمسلسل بيجمعني بأبطال ونجوم كبيره وان شاء الله يعجب الناس.

حدثنا عن كواليس مسلسل «غموض» مع ابطال العمل؟

والله أحنا كلنا أصحاب، و معظمنا بنتجمع مع بعض، وأِحساسنا كلنا أن احنا جاين نتجمع مش جايين عشان التصوير وبس، وحاسس ان ما فيش حاجه غريبه يعني، وكلها كواليس كويسه وحلوه ولذيذه.

من وجهه نظرك كيف تتوقع ردود افعال الجمهور؟

أحنا محتاجين نغير الكوميديا شويه، وانا بعمل كوميديا كتير فبالنسبالي الدور ده هيبقى فيه شويه جد، ويحتوي على ِعدة عناصر جديده، على سبيل المثال جريمه قتل سيشهدها المسلسل في منتصف الاحداث، وده الجديد بالنسبالي فان شاء الله هتكون ردود الافعال كويسة من الجمهور.

الفنان طاهر أبوليلة يفضل الدراما أكثر أم السينما؟

والله سواء في النوع ده أو النوع ده أنا بحب الكوميديا أكثر شيء بس ده مايمنعش أن الواحد لازم يغير شويه.

ما هي أحدث أعمال الفنان طاهر أبوليلة؟

بجهز لفيلم جديد أسمه “ بنسيون دلال” مع المخرج شادي الرملي ومعانا مجموعة من النجوم ومنهم نجوم شابه، وان شاء الله« فيلم بنسيون دلال» يعجب الناس.