نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... مروة ناجي تحيي حفلا غنائيًا في دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة مروة ناجي عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى دمهنور من ضمن فعاليات مهرجان الصيفي، حيث شاركت "مروة" جمهورها بالبوستر الرسمي للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:"حبايبي الغاليين في دمنهور بعد طول غياب سعيدة جدااا إننا هنتقابل مرة تانية يوم الجمعة الجاية ؛ وهنغني وننبسط سوا في حفل ختام المهرجان الصيفي بدار أوبرا دمنهور الساعة ٨ ونص ؛ فعلا وحشتوني جدا ومستنياكم".



تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميزة، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي



جدير بالذكر أن آخر أعمال مروة ناجي، هي أغنية معلش، والتي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية معلش، من كلمات محمد صالح اللباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

