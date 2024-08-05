ألفت عمر تعلق على جنازات منتجي سينرجي الأربعة

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة ألفت عمر على مشهد عزاء منتجين سينرجي الأربعة الذي أقيم مساء الحد وذلك من خلال حسابها على موقع" فيسبوك "

كتبت ألفت عمر:'مشهد العزاء انهارده كان موقف مهيب كل اللى حصل فيه مش بيقول غير فراق كبيرررررر وجع كبيررررر بس الحب اكبر بكتيررررررر

الله يرحمهم ويسكنهم جميعًا فسيح جناته الشهداء رجاله الشغلانة"

أقيم عزاء المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد عن رحلوا عن عالمنا يوم الخميس الماضي الأول من أغسطس، آثر حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بمحور الضبعة.

وحضر كلًا من الفنان محمد هنيدي وماجد الكدواني لتقديم واجب العزاء في المنتجين الأربعة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كامل، تامر فتحي، والتي ظهر عليها ملامح الحزن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومساندة أهالي الراحلين.

وحرص عدد من نجوم على تقديم واجب العزاء في المنتيجين الراحلين الفنان كريم عبدالعزيز، المخرج بيتر ميمي، الفنان أحمد العوضي، إذ كان أول الحضور، كما تواجد في العزاي الفنان إسلام جمال، وياسمين عبد العزيز، ومصطفى شعبان، هشام ماجد.