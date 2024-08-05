نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيساف في حواره مع «دوت الخليج الفني»: شخصيتي في "غموض" لا تشبهني في الواقع.. وهناك تحول في دوري بالمسلسل (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان إيساف في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق عمل مسلسل "غموض" وكشف رأيه في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور،، كما كشف تفاصيل دوره الجديد.

و إلي نص الحوار:

حدثنا عن شخصيتك في مسلسل “غموض” وكيف ترشحت للدور؟

المسلسل اخراج الأستاذ حسام سلامه وسيناريو وحوار استاذ فتحي الجندي وانتاج المنتج وائل سامي، كل العوامل دي شجعتني ان اخوض التجربه لان احنا عشره سنين، بالإضافه للنجوم الموجوده ده سبب لخلق روح حلوه في المسلسل واتمنى توصل للناس والعمل يوصل لناس بهذه الروح.

هل الدور يشبه شخصية إيساف في الحقيقه أم لا؟

الدور مختلف تمامًا عن شخصيتي وده اللي حمسني للدور لأن كان نفسي أعمل حاجه شبه كده.

هل الاسكريبت كان عاملًا أساسيًا لقبول الدور؟

اه طبعًا أول ما قرأته يحمسني المشاركه في العمل.

حدثنا عن المشاركه في فيلم «المدرسه»، والتعاون مع الفنانة حوريه فرغلي؟

أنا بحيي كل نجوم فيلم المدرسه هم حاليًا، بدأو تصوير ولكن انا لسه تصوير مشاهدي مابدأتش، و دوري فيه فكره حلوه، و هو جديد ومش جديد في نفس الوقت، هو شبه حياتي مع اختلاف بسيط وان شاء الله هبدا تصوير الاسبوع الجاي.

ما هي تفاصيل أحدث أعمالك الغنائية؟

أغنية «ضيف شرف»، لسه ما كملتهاش وهي من كلمات والحان محمد مجدي، وعملنا قبل كده أغنيه “ اعمل حاجه” ونجحت أوي ودي كمان كل الكومنتات ايجابيه، أما أغنيه “عزيزي الانسان” هي من كلمات دونجا وتوزيع احمد عبد السلام.