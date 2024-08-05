خاص| ياسر علي ماهر: أتمنى وجود مواسم فنية في جميع العواصم العربية.. وهذه معايير اختياري لأدواري

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان ياسر علي ماهر عن أسباب رفضه لمسرحية عرضت عليه كانت من المقرر أن تشارك في موسم الرياض، موضحًا أنه رفض العرض بسبب نوعية الكوميديا المستخدمة في المسرحية، والتي وصفها بأنها قديمة وغير جذابة، بالإضافة إلى عدم إعجابه بطريقة كتابة النص.

ياسر علي ماهر: أتمني وجود مواسم فنية في جميع العواصم العربية

وأكد "ماهر" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أنه ليس لديه أي تحفظ على موسم الرياض، بل على العكس، فهو يؤيد فكرة وجود مواسم ثقافية وفنية في جميع العواصم العربية، معربًا عن أمله في وجود مواسم مماثلة في دمشق وعمان وغيرها من المدن، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الفن محترمًا في هذه المواسم.

ياسر علي ماهر: يوجد حاجز نفسي بيني وبين مدينة العلمين الجديدة

وعن رأيه في المهرجانات الفنية، قال إنه لمذ يُدعى في المهرجانات ولا يعرف تفاصيلها وما يحدث بها، كما عبر عن وجود حاجز نفسي لديه تجاه مدينة العلمين الجديدة بسبب حادث تعرّض له هناك، مما أدى إلى إصابته وقيامه بعمليات جراحية وتركيب شرائح ومسامير.

ياسر علي ماهر: لا أحب المبالغة في أسعار الساحل وأفضل قضاء إجازتي في البحر الأحمر

وأضاف ياسر علي ماهر أنه يفضل قضاء إجازته في البحر الأحمر ودهب وسيوة، معتبرًا الإسكندرية الخيار الأول بالنسبة له، كما لا يحب المبالغة في أسعار الساحل، مؤكدًا أن هدفه الأول هو الانبساط في الإجازة وليس التفاخر.

ياسر على ماهر يكشف معايير اختياره للدور

وعن معايير اختياره للدور أكد أنه يجب أن يقرأ النص كاملًا قبل الموافقة على أي دور، مشيرًا إلى أنه يثق في مجموعة محددة من المخرجين الذين سبق له العمل معهم، مثل محمد علي وحسين شوكت ومحمد ياسين ومحمد العدل وسامح عبد العزيز.