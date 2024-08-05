نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تأجيل تصوير مسلسل "تيتا زوزو" لـ إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل “تيتا زوزو” بطولة النجمة إسعاد يونس، تأجيل التصوير لحين الانتهاء من فترة الحداد على أرواح المنتجين الأربعة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحى، بعد أن وفاتهم المنية الخميس الماضى إثر حادث سير أليم.

وقد صورت المخرجة شيرين عادل عددًا كبيرًا من المشاهد من المسلسل، المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث يتبقى لها الديكور الأساسى لبطلة العمل إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة.



أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.



آخر أعمال إسعاد يونس



يشار أن آخر أعمال إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وضم الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.