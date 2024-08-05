نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القاهرة والناس" تبدأ في عرض مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "القاهرة والناس"، بدء عرض مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة الـ8 مساءً على شاشة "القاهرة والناس"، ويعرض المسلسل بيت الرفاعي الساعة 8 مساءا والاعادة الساعة 12 صباحًا والساعة 1 مساءً.

وحقق مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي 2024 نسب عالية من المشاهدة يوميًا وتصدر التريند طوال الشهر، واستطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية خلال الماراثون الرمضاني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير.

أحداث مسلسل “بيت الرفاعي”

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي وبه الغموض والاحداث الغير متوقعة، قصته تدور حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا حول "ياسين" ويجسده أمير كرارة، و"فاروق" احمد رزق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.