هنا الزاهد وآسر ياسين يجتمعان في "إن غاب القط"

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة هنا الزاهد أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "إن غاب القط"، ومن المقرر أن يتم تصويره في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، من إخراج سارة نوح وتأليف أيمن وتار.

هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم ري ستارت

وفي سياق آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم ري ستارت بطولة النجم تامر حسني، وهو من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومن المقرر عرضه في 2024.

كما بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الزواج سم قاتل الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة ميديا هب.



آخر أعمال هنا الزاهد



يشار أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت في بطولته مع الفنان هشام ماجد، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد إلى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.